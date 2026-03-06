Dan Browns Der Da Vinci Code - Sakrileg

Der Weltbestseller - Live on Stage

Dan Browns Thriller-Sensation DER DA VINCI CODE – SAKRILEG kommt erstmals auf deutsche Theaterbühnen. Vom 3. bis zum 7. Juni gibt es im Stuttgarter Theaterhaus sechs Aufführungen.

Dan Browns Thriller-Sensation DER DA VINCI CODE – SAKRILEG hielt über 80 Millionen Leser weltweit in Atem, war unglaubliche 48 Wochen lang auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste und faszinierte knapp sechs Millionen Kinobesucher allein in Deutschland. Nun kommt das weltweite Bestseller-Phänomen erstmals auf deutsche Theaterbühnen. Das Publikum erlebt die packende Geschichte um Robert Langdons Suche nach dem Heiligen Gral durch ganz Europa so wie noch nie zuvor – in der offiziellen, filmreifen Bühnenversion mit einem neuen, epischen Soundtrack – live und hautnah!

Die größte Verschwörung der Geschichte der Menschheit

Harvard-Professor Robert Langdon wird eines Nachts in den Pariser Louvre gerufen, wo Chefkurator Jacques Saunière direkt vor der Mona Lisa in einem Pentagramm ermordet wurde. Gefragt ist Langdons Expertise, um den symbolträchtigen Mord mit Hilfe von kryptischen Hinweisen in Werken von Leonardo Da Vincis aufzuklären – doch schnell wird er zum Hauptverdächtigen! Gemeinsam mit der Kryptologin Sophie Neveu begibt er sich auf die Flucht und es beginnt ein Rennen gegen die Zeit, um seine Unschuld zu beweisen und vor seinen mächtigen Widersachern ein Jahrtausende-altes Mysterium aufzudecken, welches die Grundfesten der Kirche erschüttern könnte…