DAN MANGAN (CAN)

Dan Mangan ist ein preisgekrönter Singer-Songwriter aus Vancouver.

Er gewann gleich zwei Mal den JUNO Award – gewissermaßen die kanadische Version des Grammy. Dan Mangan hat eine Frau und zwei Kinder. Fünf Studio-Alben stehen auf der Habenseite, ein weiteres in den Startlöchern. Neben ausgiebigem Touren in Nordamerika, Europa und Australien schreibt Dan Mangen beispielsweise auch die Musik für Filme wie „Hector And The Search For Happiness“ mit Simon Pegg sowie diverse Soundtracks für Netflix und AMC-Produktionen. All das ist toll und megainteressant – aber am bemerkenswertesten ist wohl: Dan Mangan hat eine unfassbare Gabe sein Publikum mit seiner Musik zu umschmeicheln und gewissermaßen einen musikalischen Safe Space zu schaffen. Wer Dan Mangan jemals live erlebt hat, wird das bestätigen können. Die Augen schließen, mitsingen, Träumen – das passiert bei einem Konzert von Dan Mangan ganz unbemerkt von ganz allein. Obendrein ist Dan Mangan auch noch ein verdammt feiner Kerl. Wer eines seiner Alben „Nice, Nice, Very Nice“ nennt, kann kein schlechter Mensch sein. „Robots need love too, they want to be loved by you” heißt es darauf. Und man will ihn direkt in die Arme schließen. Roboter und Dan Mangan. Oder in die Arme geschlossen werden.