Dan Popek - It's Dan-tastic

Sie glauben, Sie haben alles gehört und gesehen, was man mit einem ehrwürdigen Klavier so anstellen kann?

Dann kennen Sie nicht die Show von Dan Popek, dem neuen Stern am Piano-Himmel!

Ob virtuos Vivaldi, auf dem Rücken Kimsky-Korsakov oder einhändig Duke Ellington: Wie kaum ein anderer beherrscht das sympathische Ausnahmetalent aus Heilbronn schier jeden Musikstil und fügt dem Ganzen seine persönliche, teils akrobatische "dan-tastische" Note bei - nicht nur am Klavier, auch durch charmant - witzige Anekdoten aus der Welt der 88 Tasten.