Dance Sweat Transform

TranCeformative Dance Weekend - Ein Workshop von PYURE, Leitung Sema Kerey

Dance First, Think later (Samuel Beckett)

Trance (von lat. „transitus“) bedeutet Übergang. In diesem Workshop kannst du diesen Übergang nutzen, um von der gewohnten Alltagswelt hinauszugehen in eine Welt voller außergewöhnlicher Erfahrungs-und Seinsdimensionen - hinein in Welten der Magie, in das Mysterium deines eigenen Daseins.

An diesem Wochenende ist der Tanz nicht dafür gedacht nur mit der Außenwelt zu kommunizieren, sondern primär in den direkten Kontakt zu dir zu kommen und von dort aus ins Handeln zu kommen.INHALTE DES WOCHENENDES:- bewegte Meditationen (nach Osho) und Hatha Yoga als Warm Up- stetige Intentions,- Integrations – und Austauschrunden- Archetypentanz // Dancing Collective Uncounsciousness- Wellentanz (nach den 5 Rhythmen von Gabrielle Roth)- Cosmic Cacao Dance (Ecstatic Dance mit vorheriger Cacao Ceremony)- Verraumungsprinzipien & Authentic Movement- Sensory Awareness- Quantum Light Breath u.v.m.