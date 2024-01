Dana Vowinckel: „Gewässer im Ziplock“

Die 15-jährige Margarita verbringt ihre Ferien wie jedes Jahre bei den Großeltern in den USA. Viel lieber will sie aber zurück nach Deutschland – zu ihren Freunden und ihrem Vater, der in einer Synagoge in Berlin die Gebete leitet.

Doch es kommt anders: Der Familienrat beschließt, dass Margarita endlich ihre Mutter kennenlernen soll. Diese hat die Familie verlassen, als Margarita noch in den Kindergarten ging. In Israel, wo Margaritas Vaters aufgewachsen ist und ihre Mutter seit Kurzem lebt, sollen die beiden zueinander finden. Die gemeinsame Reise von Mutter und Tochter durchs Heilige Land reißt alte und neue Wunden auf, Konflikte eskalieren, während der Vater in Berlin seine Rolle überdenkt. Am Krankenbett der Großmutter muss Margarita schließlich eine folgenreiche Entscheidung treffen.

Dana Vowinckels von der Kritik hochgelobter Debütroman „Gewässer im Ziplock“ erzählt von kleinen und großen Lügen, von Glücksmomenten und Enttäuschungen, von Zuneigung und Schmerz. Eine mitreißende Familiengeschichte zwischen jüdischer Tradition und deutschem „Gedächtnistheater“ – eine Geschichte voller Leben und Menschlichkeit.

Nominiert für den Aspekte-Literaturpreis des ZDF 2023 (Shortlist) sowie den Debütpreis des Harbour Front Literaturfestivals 2023.

DANA VOWINCKEL, 1996 in Berlin geboren, studierte Linguistik und Literaturwissenschaft in Berlin, Toulouse und Cambridge. Beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2021 wurde sie für einen Auszug aus „Gewässer im Ziplock“ mit dem Deutschlandfunk-Preis ausgezeichnet. Für ihre Erzählung „In my Jewish Bag“ erhielt sie beim Wettbewerb „L’Chaim Schreib zum jüdischen Leben in Deutschland!“ den ersten Preis. 2023 wurde ihr ein Arbeitsstipendium des Berliner Senats zugesprochen. Dana Vowinckel lebt in Berlin.