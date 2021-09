Viel indische Lebensfreude erleben Sie in diesem Workshop! Bollywood Dance lehnt sich an Tanzeinlagen indischer Filme an. An diesem Vormittag erlernen Sie Tanzschritte aus mehreren Bollywood-Stilen zu indischer Musik. Die Bewegungen sind schnell und exakt und halten Sie fit. Lassen Sie sich ein auf eine andere Welt! Tanzerfahrung ist nicht erforderlich.