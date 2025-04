Dance-Fight-Grow

Neuer Tanz und phillipinische Stockkampkunst

Pia André entwickelte eine eigene Methode und Bewegungssprache, die die Prinzipien von Kampfkunst und Tanz in den Vordergrund stellt. Ausgehend von Bewegungstraining, Rhythmusspielen und Schlagfolgen, kommen wir in unsere Kraft und Aufrichtung. Körperarbeit, Entspannung und Entschleunigung führen uns in eine direkte, körperliche Präsenz, Durchlässigkeit und Flexibilität.

Zwei Rattanstäbe sind für die Teilnahme nötig (70 cm lang und ca. 2,6 cm im Durchmesser); z.B. bei www.fightingstick.de bestellen. Sie können auch vor Ort gekauft werden.

Gerne bei der TTW nachfragen oder www.korbflechterei.de