Dance Fitness

In lockerer Atmosphäre, mit leicht verständlichen Tanzbewegungen und mitreißender Musik bieten wir den perfekten Kurs für alle, die Ausdauertraining einmal anders erleben möchten.

Hier steht der Spaß an Bewegung im Vordergrund – kombiniert mit Rhythmus, Tanz und Energie!

Der Kurs richtet sich an alle, die ihre Koordination, Musikalität und Beweglichkeit spielerisch verbessern möchten. Mit einem Fokus auf Tanzschritte und Fitnessübungen wird das Training zu einem fesselnden Erlebnis, das garantiert für gute Stimmung sorgt. Ideal für alle, die Ausdauertraining auf eine völlig neue, unterhaltsame Art erleben möchten!

HINWEIS: Bitte bequeme Sportleidung, Hallensportschuhe (helle Sohle) und ein Getränk mitbringen.

LEITUNG: Maria Burton, Tanz-Trainerin

Veranstaltungsdauer: jeweils 19:00 – 20:00 Uhr