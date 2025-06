Dance On Ensemble Mellowing

Während im Tanz oft die Jugend verklärt wird, feiert das Berliner Dance On Ensemble das Älterwerden.

Die exzellenten Tänzer:innen dieser Kompanie sind alle über 40 Jahre alt und verkörpern genau jene reifen, kraftvollen Persönlichkeiten, die wir im Tanz so lieben. Sie beziehen ihr Körperwissen und ihre Erfahrungen in die Kreationen mit ein, sind beeindruckend ausdrucksstark und anmutig. Ihr Leben lang haben sie sich den Impulsen neuer Choreograf:innen geöffnet und ihre Kunst weiterentwickelt. Für die Performance MELLOWING erkunden sie in Zusammenarbeit mit dem griechischen Choreografen Christos Papadopoulos Momente der Wahrnehmung und die Intensität des Augenblicks.

Wie ein Schwarm bewegen sich die Tänzer:innen synchron über die Bühne, bis durch minimale, originelle Variationen ein Sog von immer stärkerer Kraft entsteht. Der spannungsvolle Minimalismus verwandelt sich in pure Energie – „Mellowing“ bezeichnet im Englischen nicht nur das sanfte Nachlassen, sondern beschreibt auch das Heranreifen der besten Eigenschaften eines Körpers.

Dauer: ca. 60 Minuten ohne Pause

Altersempfehlung: ab 6 Jahren

„Mellowing“ mit dem Ensemble Dance On führte in einer minimalistischen Choreografie von Christos Papadopoulos atemberaubend vor, wie komplex zeitgenössischer Tanz sein kann. — Badische Zeitung

„Mellowing“ ist eine Schule des Sehens. Wer sich auf die Choreografie einlässt, wird eine Fülle an Details entdecken. Und bei jedem der Performer:innen lassen sich individuelle Nuancen und Feinheiten erkennen. Es ist eine Freude, diesen erfahrenen und ausdrucksstarken Tänzerpersönlichkeiten zuzuschauen. — Der Tagesspiegel

Das Ergebnis dieser fein gearbeiteten Choreografie ist ungemein wirkungsvoll: Es wird ein Sog kreiert, dem man sich kaum entziehen kann. — tanznetz.de