Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortAsmundhalle Assamstadt Wännleinweg 4, 97959 Assamstadt Veranstaltungsart Theater & Bühne WebsiteZur Veranstaltungswebsite Datum & Uhrzeit 17.10.2025 00:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 18.10.2025 00:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 19.10.2025 00:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 24.10.2025 00:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 25.10.2025 00:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste