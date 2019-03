Dance World Stuttgart

Das Team der DanceWorld hat sich einiges vorgenommen – denn eine zentrale Plattform, die Tanz in all seinen Facetten abbildet, gibt es in Deutschland bislang nicht. Dazu braucht es zunächst einmal viel Raum, konkret das weitläufige Stuttgarter Messegelände.

Außerdem und vor allem aber die richtige Expertise, um ein solch umfassendes Programm zusammenzustellen. Sieht man sich das illustre Line-up der teilnehmenden Institutionen, Aussteller und Akteure an, so scheint das schon bei der Premierenausgabe gelungen. Neben einer Fülle von Informationen und Anregungen bietet die DanceWorld Tanzkleidung und -Ausstattung, Auditions-Master Classes europäischer Tanzschulen, Shows auf gleich zwei Messe-Bühnen – vor allem aber reichlich Gelegenheiten zum selber Tanzen. Dafür sorgen rund 80 hochklassige Workshops in 50 Stilrichtungen für sämtliche Leistungslevels und Altersstufen. Die Kurse sind ab 22. Februar 2019 online buchbar.– PORSCHE unterstützt die DanceWorld Stuttgart 2019.

DanceWorld Stuttgart: Die Workshops

Auf der großen Programmübersicht reihen sich die Workshops dicht an dicht. Wobei einige Formate besonders schnell ins Auge fallen dürften. Dancing with the Stars zum Beispiel. Hier engagieren sich unter anderem Eric Gauthier selbst (Kindertanz von 6 bis 9 Jahren sowie A Day with Eric), Egon Madsen (Body Work 50+), Alicia Amatriain vom Stuttgarter Ballett (Ballett für Fortgeschrittene), Barbara Melo Freire und Rosario Guerra von Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart (Ballett für Kids sowie Ballett für Fortgeschrittene), Let’s Dance-Jurorin Motsi Mabuse (Ladies‘ Latin sowie Samba), TV-Moderator und Turniertänzer Joachim Llambi (Walzer, ChaChaCha, Rumba) und last but not least der preisgekrönte Choreograph und langjährige Probenleiter der Batsheva Dance Company Hillel Kogan (Gaga-Methode).Schaut man sich die Workshops im einzelnen an, wird allerdings schnell klar, dass auch die Leiterinnen und Leiter der übrigen Kurse Stars auf ihrem Gebiet sind. DanceWorld konnte internationale Tanzpersönlichkeiten gewinnen, beispielsweise: Gianin Loringett, den Künstlerischen Leiter von OFFJAZZ (Nizza) und Schüler der Jazztanz-Legende Matt Mattox, Jerky Jessy (Freaky Dance), HipHop-Tänzer und Idol des Computerspiels Just Dance, den Tänzer, Choreographen und Dozenten Tchekpo Dan Agbetou (Afro), die Physical Theatre Spezialisten Ennio Trinelli und Michela Piviero (ebenfalls DanceWorld-Projektleitung) mit einem von der Commedia dell’Arte inspirierten Tanz- und Theater-Workshop, Daniel Urquilla, Startänzer und weltweiter Botschafter des argentinischen Tangos, oder die Flamenco-Tänzerin und -Choreographin Catarina Mora.Das stilistische Spektrum reicht von Ballett, Contemporary und Tanz und Theater über Jazz, Breakdance, HipHop, Popping, Freaky Dance, Tap Dance, Voguing und Heels bis zu Gesellschaftstänzen wie Latin, Tango, Walzer, Swing & Charleston, Shimmies, Samba oder Rumba. Ebenfalls vertreten sind Formate wie Musical, Akrobatik und Burlesque, internationale Tanzstile wie Afro, Flamenco und Belly Dance oder Trainingsarten und Anwendungen aus dem Bereich Tanzmedizin wie Pilates, Feldenkrais, Gyrokinesis, Stretching oder Kinesiotaping.Ein weiterer, ganz besonderer Workshop passt stilistisch in keine Schublade – ebenso wenig wie die Zielgruppe. Mit ihrem Inklusionsprojekt Zeit zum Tanzen macht die multipel engagierte Stuttgarterin Jutta Schüle seit Jahren Menschen mit und ohne gesundheitliche oder psychische Einschränkungen glücklich. Getanzt wird alles, was Spaß macht, vom Kreistanz bis zum Cha Cha Cha.Das komplette Workshop-Programm wird am 22. Februar 2019 veröffentlicht.