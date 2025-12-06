„Ladies and Gentlemen: As you know we have something special down here at Jazzclub Session88 that evening … Der „Danceclub Session88“ – eines der neuen Crossover-Formate des Jazzclub Session88.

Die beiden Jazzclub-Discos finden wieder unter dem Motto „FunkSoulRock70er80er90erDiscoPop meets Jazz“ statt. Das Besondere daran ist, dass die besten Dance-Klassiker auf Live-Performances von versierten Jazz-Musikern treffen und so innerhalb des DJ-Sets von Nonstopdiscotheque die Stimmung auf dem Dancefloor zusätzlich anheizen.

Das Event richtet sich an ein offenes, tanzbegeistertes Publikum aller Altersklassen – ohne fest verankerte Genre-Grenzen. Gespielt wird, was die Beine nicht still stehen lässt. Nonstopdiscotheque steht für ausgelassene Partystimmung ohne Ende. Für Musik vom DJ für die Tänzerinnen und Tänzer. Individuell für den Moment ausgesucht. Ganz im Hier und Jetzt. Ohne festgelegte Playlists und ohne Eitelkeiten an den Reglern. Denn: Kommen die Partygäste auf ihre Kosten, dann geht das Konzept auf! Also: Runter vom Sofa, rein in die Tanzschuhe und ab geht’s … Kommen. Lostanzen. Überraschen lassen. Gewohntes wieder finden. Abtanzen. Grooven. Spaß haben. Gemeinsam feiern. „Danceclub Session88“.