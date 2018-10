Danceperados of Ireland – „The spirit of Irish Christmas“

Die Begeisterung für den irischen Stepptanz ist bei DANCEPERADOS festgeschrieben. Frei aus dem Englischen übersetzt heißt es „die Tanzwütigen“. Ja, die Iren können einfach das Tanzen, Singen und Spielen nicht sein lassen. Es liegt ihnen im Blut.

Die Danceperados nehmen uns mit in eine Zeit zurück, vor der Kommerzialisierung der Weihnacht und des, in der angelsächsischen und unseren Welt überall präsenten Weihnachtsmanns. Die englischen Kolonialherren bannten einst den katholischen Gottesdienst und erst recht den auf Gällisch, begleitet von Irish Folk Melodien. Es gibt uralte Hymnen in gällischer Sprache, die zu Weihnachten gesungen wurden, und sie werden bei der „Irish Christmas Show“ auch erklingen. Dazu kommen noch einige der Weihnachtslieder in Englisch, die als „Carols“ bezeichnet werden. Die „Wexford Carol“ ist z.B. weltbekannt. Natürlich dürfen auch Lieder neueren Ursprungs wie „ Fairytale of New York“ nicht fehlen. Ein Weihnachtslied aus der Perspektive derer, die in der Gesellschaft ganz unten stehen. Da viele Iren damals und heute ihren Lebensunterhalt im Ausland verdienen mussten und müssen, ist Weihnachten immer die Zeit im Jahr, in der alle im Ausland lebenden Iren nach Hause streben. Sie haben das ganze Jahr ihre Freunde und Familien nicht gesehen und sie sind überglücklich zusammen feiern zu können. Die Pubs sind brechend voll und Whiskey und Bier fließen in Strömen.

Danceperados eine auf Musik und Tanz fein abgestimmte Multivision mit winterlichen Landschaften und Weihnachtsmotiven gibt dem Publikum das Gefühl im weihnachtlichen Irland dabei zu sein.