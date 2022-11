Diese Veranstaltung wurde aus Corona-Gründen verschoben auf den Freitag 02.12.2022. Karten behalten ihre Gültigkeit. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Wie könnte man sich schöner auf Weihnachten einstimmen, als mit der „Spirit of Irish Christmas“-Tour der Danceperados of Ireland? Das Ensemble zeigt auf faszinierende Weise, mit welchen uralten und aktuellen Bräuchen, Liedern und Traditionen die Iren das Fest aller Feste feiern. Dazu kommen viele ausgewanderte Iren in ihre Heimat zurück, um zunächst mit der Familie zusammen zu sein und dann im Pub rasant zu tanzen, zu singen – und ja, auch zu trinken …

All das wird von den Tänzern und Musikern der Danceperados of Ireland liebevoll, eindringlich und natürlich mit großem Können und Virtuosität hundertprozentig live auf die Bühne gebracht, darunter die Grande Dame des Irish Folk, Geraldine McGowan und der Solas-Gitarrist Eamon McElholm! Umrahmt wird die Show von kleinen Spielszenen sowie bewegten Bilder auf der Leinwand. Kein Wunder, dass das Publikum die Danceperados mit stehenden Ovationen feiert …lassen auch Sie sich begeistern von dieser mitreißenden Show!

Hausöffnung 19:00 Uhr Saalöffnung 19:30 Uhr