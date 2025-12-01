Spirit of Irish Christmas-Eine irische Stepptanzshow.

Die Begeisterung für den irischen Stepptanz ist im Namen dieser neuen irischen Tanzshow festgeschrieben. Frei aus dem Englischen übersetzt heißt sie „die Tanzwütigen“. Jedes Land hat seine ganz besondere Art und Weise, Weihnachten zu feiern. Irland bildet da keine Ausnahme. Zu Weihnachten strömen viele im Ausland lebende Iren und Irinnen nach Hause. Sie haben das ganze Jahr ihre Freunde und Familien nicht gesehen und sie sind überglücklich, zusammen feiern zu können. Die Pubs sind brechend voll und Whiskey und Bier fließen in Strömen. Die Danceperados of Ireland bringen uns mit ihrer „Irish Christmas Show“ Weihnachtsbräuche der Grünen Insel näher. Bekannt sind zum Beispiel die „Wren Boys“. Junge Burschen schwärzen ihre Gesichter, setzen wilde Strohhüte auf und ziehen sich Lumpenkostüme über. So ziehen sie verkleidet von Haus zu Haus, singen ganz spezielle Lieder und lassen sich beschenken. Die Danceperados nehmen uns in eine Zeit vor der Kommerzialisierung des Weihnachtsfests und des überall präsenten Weihnachtsmanns zurück. Uralte Hymnen in gälischer Sprache, Jigs & Reels und Christmas Carols werden bei der „Irish Christmas Show“ erklingen.