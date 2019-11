Dancers across Borders und Salamaleque Dance Company WALLS

Die Tänzerin und Choreografin Heidi Rehse hat 2015 begonnen, mit Geflüchteten aus vhs-Flüchtlings- und Integrationskursen und der Salamaleque Dance Company eine Tanzaufführung zu erarbeiten.

Das künstlerische Experiment „World Second Hand“ wurde ein großer Erfolg. Seitdem haben mehr als 40 Tänzerinnen und Tänzer aus 19 Ländern an den drei Tanztheaterstücken „World Second Hand“, „Lost Dreams of Perfection“ und „Parts of Us“ mitgewirkt. Die Tanzkompanie beschäftigt sich in ihrem neuen Stück mit Mauern: mit sichtbaren und unsichtbaren, mit trennenden und schützenden.