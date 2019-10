DANCEWORKS CHICAGO - ALWAYS MOVING

Sie gehören zu den weltbesten Tänzern ihrer Generation. DanceWorks Chicago ist eine dynamische junge Compagnie, die sich der Entwicklung von zeitgenössischem Tanz verschrieben hat. Das US- amerikanische Ensemble zeigt pulsierende Choreographien zu ausgefallenen Rhythmen und Musikstücken, die eines gemeinsam haben: überschäumende Lust an der Bewegung. Zusammen geben die Arbeiten einen faszinierenden Einblick in einen vielfältigen Formen‐ und Stilkosmos. Das Interesse für die Kurzformen resultiert

im Grunde aus dem Rock 'n' Roll. Dessen kurze, effiziente Musikstücke gewinnen an kompakter Energie, was sie an Länge einbüßen. Ein für den zeitgenössischen Tanz bestens geeignetes System; denn dessen Choreographien sind häufig eher poetisch als narrativ. Zugleich folgt DanceWorks Chicago damit einer Tradition des zeitgenössischen Tanzes: Choreografen von George Balanchine bis Merce Cunningham, von Martha Graham bis Alwin Nikolaïs schufen Aufführungen, die modular aus mehreren kürzeren Stücken zusammengestellt waren. Eine Herangehensweise, die es dem Publikum ermöglicht, an einem Abend in verschiedene Tanzsprachen und in unterschiedliche Welten und Stimmungen einzutauchen. Mit frischen Choreographien neuer Choreographen lautet das Motto: „Always Moving“!

DanceWorks Chicago konzentriert sich auf die Individualität der einzelnen Künstler, die mithilfe etablierter Choreografen und Mentoren ermutigt werden, ihre technische Leistungsfähigkeit sowie ihre künstlerische Neugier in einen individualistischen und persönlichen Ansatz einzubringen.