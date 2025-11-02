Dancing Feet 50

DIE NYCDS FEIERT JUBILÄUM Ein halbes Jahrhundert Tanzleidenschaft mitten in Stuttgart und kein bisschen leise! Stuttgart swingt, steppt, groovt – und das seit genau 50 Jahren dank der New York City Dance School. Was 1975 als kühner Traum begann, ist heute eine Institution in der Tanzszene, nicht nur in Stuttgart, sondern deutschlandweit. Gemeinsam mit Tänzer*innen der NYCDS-Kurse, den Mitgliedern von “Young Future District Crew”, “New Future District Crew”, “Future District Crew”, “Junior Dance Academy”, “Manhattan Dance Company”, “Liberty Dance Team”, den Student*innen der „Berufsfachschule Professional Dance Academy“ sowie unserem Special Guest “Chocolate Gospel Choir” blicken wir am 02. November 2025 ab 18.00 Uhr auf die bewegende 50-jährige Geschichte der NYCDS zurück und verabschieden die Gründerin der New York City Dance School, Sabine Lynch in den wohlverdienten Ruhestand. Also sei dabei, wenn es heißt: Bühne frei für fünf Jahrzehnte Leidenschaft, Bewegung und ganz viel Herzblut. Wir freuen uns auf dich!