Dancing Feet Open Air

In diesem Jahr präsentiert die New York City Dance School im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Stadtkultur am Mercedes-Benz Museum“ ihre Bühnenshow Dancing Feet in diesem Jahr als Open-Air-Special.

Das bedeutet Tanz auf höchstem Niveau und facettenreiche Geschichten mit jeder Menge Spaß und Emotionen. In einer perfekten Mischung bieten die Ensembles, darunter das Liberty Dance Team der MHP RIESEN, Nexus, die Professional Dance Academy und die JDA eine beeindruckende Tanzperformance.