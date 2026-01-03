Dancing Queen - die einzige ABBA Tribute Tanzshow Europas

Uditorium Uhingen Ulmer Straße 7, 73066 Uhingen

Erleben Sie die besten Hits von ABBA in einer in Europa einzigartigen Tanzshow.

Von "Dancing Queen" über "Fernando", bis zu "The Winner takes it all" erwarten Sie 90 Minuten der besten Hits von ABBA.

Gepaart mit beeindruckenden und faszinierenden Choreografien, authentischen Kostümen und einer unvergleichlichen Leidenschaft des Teams internationaler Profitänzer von Connecting Arts, sowie einiger beeindruckenden Spezialeinlagen, garantiert diese Show einen mitreißenden, berührenden und lustigen Abend.

Lassen Sie sich verzaubern und begeistern und erleben Sie mit uns das Best von ABBA.

Info

Uditorium Uhingen
Uditorium Uhingen Ulmer Straße 7, 73066 Uhingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Dancing Queen - die einzige ABBA Tribute Tanzshow Europas - 2026-02-07 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Dancing Queen - die einzige ABBA Tribute Tanzshow Europas - 2026-02-07 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Dancing Queen - die einzige ABBA Tribute Tanzshow Europas - 2026-02-07 19:00:00 Outlook iCalendar - Dancing Queen - die einzige ABBA Tribute Tanzshow Europas - 2026-02-07 19:00:00 ical

Tags