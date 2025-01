Dancing Queens & Band

Am 01. Februar 2025 verwandelt die deutsche Cover-Band das Im Wizemann in Stuttgart in einen riesigen Dancefloor.

Sie sind wunderschön, sie sind leidenschaftlich und sie lieben ABBA! Die Dancing Queens sind in brillanter, neuer Besetzung, mit bewährtem Konzept und in voller Blüte zurück! Mit gebührendem Respekt vor dem Original verleihen sie den Abba-Songs ihre ganz eigene Klangfarbe und Charakter. Getragen von den fein geschliffenen Arrangements ihrer hochkarätigen Band, einer guten Portion Rock'n Roll und einer Prise Humor, veredeln die Dancing Queens die schwedischen Perlen der Popmusik. Mit atemberaubenden Choreografien und stilechten Kostümen ist ihre faszinierende Show ein echter Augenschmaus.

Bei den Dancing Queens ist alles live und ohne Zusätze, jede Location wird garantiert zum Dancefloor! Freut Euch auf einen unvergesslichen Abend mit der heißesten Versuchung, seit es ABBA gibt!