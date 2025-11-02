Dancing Queens & Band

Die Dancing Queens nehmen uns mit auf eine Zeitreise durch das Universum der weiblichen Popmusik. Es werden uns viele Klassiker, aber auch einige „Perlen“ begegnen, in einer Mischung, die uns verzaubert und direkt in Bewegung bringt!

Die Reise führt uns durch unterschiedlichste Genres, der Name „Dancing Queens“ bleibt Programm – es gibt aber auch Songs zum Träumen und Gelegenheit für einen „Stehblues“.

Wie in ihrem ABBA-Programm interpretieren sie die Songs auf ihre ganz eigene Art, alles live und ohne Zusätze. Mit Respekt gegenüber dem Original, einer Prise Humor und ordentlich Dampf transformieren die Dancing Queens, gemeinsam mit ihrer exzellenten Band, die Titel garantiert zu „Hot Stuff”!

Die „Queens“ greifen tief in ihre Klamottenkiste und machen die Show auch optisch zu einer Reise durch die Modewelt der Dekaden. Choreographien und jede Menge Interaktion mit dem Publikum gehören wieder zum Repertoire!