Dancing Queens & Band

Unter dem Titel "Hot Stuff" gibt es am 24. Januar im Stuttgarter Im Wizemann eine Tribute-Veranstaltung zu den Queens Of Pop: Die DANCING QUEENS nehmen mit auf eine Zeitreise durch die Sixties, Seventies und Eighties.

Hier einige Stationen der Reise: Janis Joplin, Cher, Supremes, Nancy Sinatra, Dolly Parton: die 60s Donna Summer, Sister Sledge, Boney M, Carly Simon, Joni Mitchell, Baccara, LaBelle, Gloria Gaynor: die 70s Stevie Nicks, Blondie, Pointer Sisters, Madonna, Kim Wilde, Cyndi Lauper, Laura Branigan, Bonnie Tyler, Eurythmics, Irene Cara, Whitney Houston: die 80s um nur einige “große” Queens zu nennen.

Die DANCING QUEENS haben selbstverständlich auch Überraschungen im Gepäck! Die Reise führt uns durch unterschiedlichste Genres, der Name DANCING QUEENS bleibt Programm und es geht direkt auf den Dancefloor! Auch zum träumen und zu einem „Stehblues“ laden die DANCING QUEENS ein… lasst Euch überraschen und geht mit auf die Reise! Wie in ihrem ABBA-Programm interpretieren sie die Songs auf ihre ganz eigene Art, alles live und ohne jegliche Zusätze.

Mit Respekt gegenüber dem Original, einer Prise Humor und ordentlich Dampf greifen die DANCING QUEENS tief in Ihre Klamottenkisten und machen die Show auch optisch zu einer Reise durch die Modewelt der Dekaden. Ganz klar gehören auch wieder bezaubernde Choreographien und jede Menge Interaktion mit dem Publikum zum Repertoire!