Dancing Queens & Band

Die Dancing Queens kommen zurück in die Chapel mit den Hits von ABBA

10.10.26 holt euren Glitzer-Fummel aus dem Schrank, denn die DANCING QUEENS kommen mit den schönsten Songs von ABBA und ihrer pinken Glitzerbühne zurück in die Chapel Göppingen. Mit gebührendem Respekt vor dem Original verleihen die Dancing Queens den ABBA-Songs ihre ganz eigene Klangfarbe und Charakter. Getragen von den fein geschliffenen Arrangements ihrer hochkarätigen Band, einer guten Portion Rock'n Roll und einer Prise Humor, veredeln die Dancing Queens die schwedischen Perlen der Popmusik. 🕺🏼💃🏼

Mit atemberaubenden Choreografien und stilechten Kostümen ist Ihre faszinierende Show ein echter Augenschmaus. 🎸Bei den Dancing Queens ist alles live und ohne Zusätze.

Mit dem Schlagzeuger und Bassist der Dieter Thomas Kuhn Band.