Dancing with reality

Ein studentische Projekt des Texoversums, Fakultät Texil der Hochschule Reutlingen in Kooperation mit der Kunsthalle Tübingen.

Mode wird als Ausdruck einer stillen, aber präzisen Bewegung im Spannungsfeld zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit beleuchtet.

Ausgehend von Alex Katz’ transzendentalem Realismus übersetzt das Konzept flüchtige Alltagsmomente in modische Inszenierung. Kleidung wird zur Fläche, Farbe zum Ereignis, der Körper zum Träger eines Augenblicks. Das Studierendenkonzept begreift Mode als Momentaufnahme, die Menschen, Licht und Atmosphäre aus dem kontinuierlichen Zeitfluss herauslöst. Zwischen Stillstand und Dynamik entsteht ein Dialog aus Klarheit und Sinnlichkeit, nicht als Abbild der Realität, sondern als ihr choreografiertes Echo. Präsentiert werden Modekreationen des 6. Semesters Fashion Design, die von Katz’ Werken inspiriert wurden.