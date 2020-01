Das Dandelion Soundsystem aus Freising gehört zur Speerspitze der deutschen Rootsreggae- und Dub-Szene. Ihre selbst entworfenen und gebauten Lautsprecher mit 21-Zoll-Tiefbässen sind aufgrund der Kombination aus tiefen Bässen und klanglicher Brillianz international berüchtigt.

In den letzten 18 Jahren bereisten sie Deutschland und einen großen Teil Europas und setzten mit Hunderten von Auftritten Impulse für viele der heutigen Soundsysteme. Dabei spielten sie mit zahlreichen Größen der Szene, wie zum Beispiel Jah Shaka, Aba Shanti I, Channel One, King Shiloh und Alpha&Omega und wurden als erstes deutsches Soundsystem auf das Dub Camp bei Nantes, Frankreich, eingeladen. Dandelion Sessions sind energiegeladene Partys, aber auch nachhaltige spirituelle Erlebnisse.

Seit neun Jahren veranstalten sie in Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturimpuls und einer ca. 150 Leute umfassenden Crew die Area „Rootsbase“ auf dem legendären Fusion Festival, mit eigener Bühne, Bar, Backstage und kompletter Technik.� 2009 gründete Dandelion das Schallplattenlabel „New Flower Records“,� auf dem sie in regelmäßigen Abständen musikalische Schmankerl aus ihrem Umfeld veröffentlichen.

So put on your dancing shoes and join the next Dandelion Session!