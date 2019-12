Nicolai Daneck, Jan Dittmann und Johannes Hamm haben in den letzten Jahren in Mannheim ein intuitives Zusammenspiel entwickelt. Wenn der inzwischen in New York ansässige Johannes Hamm im Januar auf Heimatbesuch kommt, präsentiert das Trio energetischen, fundierten Jazz mit viel Risiko und Spielfreude.

Nicolai Daneck - Piano

Jan Dittmann - Bass

Johannes Hamm - Drums