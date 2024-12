Gleich mit der Debütsingle „alles verloren“ einen viralen Moment und 12 Millionen Streams und mit „alles auf dich“ eine gefeierte EP zum Hype: Dani Lia ist ohne Zweifel eine der aktuell gefragtesten Acts der New Gen. Irgendwo zwischen HipHop- Vibes und Indie-Mood schreibt die Österreicherin Songs über kleine Dinge, die manchmal eben doch die Welt bedeuten. Jemanden verlassen oder sich allein fühlen. Nicht immer ganz bei sich, sondern manchmal auch einfach all over the place sein.

Aufgewachsen in einem Dorf nicht unweit von Wien, wird Dani Lia mit dem düsteren Pop-Noir von Billie Eilish groß - irgendwo zwischen Pop und Rap, nicht glattgebügelt, sondern mit Ecken und Kanten, an denen man hängenbleibt. Songs, die vom Leben erzählen, wie es ist und nicht wie es im besten Fall wäre. Während der Coronapandemie beginnt Dani Lia, Songskizzen auf TikTok zu veröffentlichen. Eine davon – „alles verloren“ – bedeutet 2022 den Durchbruch.

Dani Lia‘s erste EP entstand im April 2024 mit dem Titel „kratzer & wunden tape“, in der sie sich von ihrer verletzlichen Seite zeigt und von ihren Kratzern und Wunden erzählt, die sie sich in den letzten Jahren zugezogen hat. Im Januar und Februar 2025 geht sie auf ihre erste eigene Tour und kommt für sieben Shows nach Deutschland und Österreich.