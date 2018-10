Gerade befindet sie sich auf Tour in Deutschland und der Schweiz. Im Gepäck hat sie ihre größten Hits und neue unveröffentlichte Songs. Die Gewinnerin des British Blues Award – Best Vocals 2015 hatte drei Nummer 1 Hits in den offiziellen I-Tunes Blues Musik Charts - zwei davon hat sie selbst geschrieben. Neben Live Shows im BBC Radio 2 und Bill Wax XFM, tourt sie als Vorband für Jools Holland, Nazareth, Johnny Winter und viele mehr. Dani Wilde hat bereits mit Top Produzenten wie Stuart Dixon bis hin zum legendären Mike Vernon zusammengearbeitet.