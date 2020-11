Daniel liest... Wissenswertes und Sinnliches zur Weihnacht

Fürs Publikum: Daniel Klein und Gunther Schunk als Haiku-Sidekick, an der Blues Harp und am Textblatt.

Pünktlich vor Weihnachten besucht uns Sprecher Daniel Klein aka Daniel liest in unserem Cairo Innenhof. Mit im Gepäck hat er seinen Kollegen Gunther Schunk, der ihn bei den Texten, sowohl stimmlich als auch an der Blues Harp begleitet. Der mittlerweile in der Schweiz lebende, stadtbekannte Vorleser, beschenkt uns mit Hintergrundinfos zur Weihnachtstradition, und sinnlich-nachdenklichem Textwerk. Auch einige Weihnachtslieder zum gemeinsamen Singen hat er parat.Diese Weihnachtslesung von Daniel Klein ist schon seit vielen Jahren ein Pflichtprogramm für die Fans. Jedes Jahr nähert sich der Mann mit der vielfältigen Stimme dem „Jahresendthema Nr. 1“ aufs Neue. Zusammen mit seinen Gästen verspricht das immer einen heiteren und zugleich gedankenvollen Übungsabend für die Weihnacht. „Ihr wollt auf die Festtage vorbereitet werden? Dann sollt ihr das auch bekommen. Und es darf sogar noch etwas mehr sein“, freut sich Klein.