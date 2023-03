In the suburbs Rock

Die Sehnsucht nach der Verbindung verschiedener Musikgenres verfolgt Daniel Benyamin schon seit Kindertagen. Die melancholischen Meisterwerke J. S. Bachs aus dem elterlichen Wohnzimmer verehrte er genauso wie obskure Wave-Bands, deren Platten er heimlich kaufen musste, da Rockmusik daheim verboten war. Bereits mit 12 Jahren manifestierte sich diese Verbindung aus Rebellion und Liebe in den großen, disharmonischen Melodien seiner ersten Punkband. Er verließ Schule und Zuhause mit 17 Jahren und begann mit seinen zahlreichen Bandprojekten zu touren.

Über 2000 Konzerte in 35 Ländern mit seinen Bands SEA + AIR und JUMBO JET, als Drummer der San Francisco Noise-Legende TOILING MIDGETS und Bassist von THE STROKES-Produzent Gordon Raphael, Touren mit unterschiedlichen Künstler*innen wie Sufjan Stevens, Whitney Houston und Jose Gonzales, tausende verkaufte Alben, 400 geschriebene Songs sowie diverse Filmsoundtracks von arte über Tatort und ein Top 50 Album später wagt Daniel Benyamin einen Neuanfang als Solokünstler.

Mit Kombination aus analogen Instrumenten, elektronischen Klängen, Samples und klarer, zarter Stimme bedient sich roue libre musikalischer Elemente aus verschiedenen Genres.

Die Songs hängen zusammen, sie weichen von gängigen Songstrukturen ab und erzählen Geschichten vom Fühlen, sich Verlieren, vom Mut und der Stärke, die in der Verletzlichkeit liegt. roue libre ist ein Soloprojekt der Künstlerin Lea Rossatti und existiert als solches seit Sommer 2022. Derzeit studiert sie Kunst an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und arbeitet zusammen mit dem Produzenten Ivan Syrov an ihrem Debütalbum. Live-Versionen der Songs entwickelt sie u.a. in Kooperation mit verschiedenen Musiker*innen, wie jetzt mit Ivan Syrov (elektronische Drums, Samples, Synthesizer) und Sophia Sadzakov (Bass).