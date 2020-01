Das Debut-Album des preisgekrönten Bassisten Daniel Casimir und der Sängerin Tess Hirst ,,These Days„ wird am 1. November erhältlich sein und über das in London sesshafte Pionier-Label jazz re:freshed veröffentlicht.Als Nachfolger der von der Kritik gelobten EP ,,Escapee„ aus dem Jahr 2017, ist das neue anschließende Album vom Umfeld des…