Daniel Galindo (geb. 1994), ist ein peruanischer Gitarrist, Komponist und Musikforscher. Er studierte am Nationalen Musikkonservatorium in Lima sowie an der Hochschule für Musik Würzburg.
Sein Interesse an interdisziplinären Projekten führte ihn früh zu Kooperationen mit verschiedenen Ensembles, darunter das Städtische Ballett von Lima, die Theaterkompanie Ojalá und das Vokalensemble VICA. Derzeit forscht er im Rahmen des deutsch-französischen Promotionsprogramms Collège Glarean zur Transkription andiner Gitarrenmusik.
Doktorand| Collège Glarean
Gitarrenlehrer | Musikschule Stockstadt am Main
Freiberuflicher Musiker | Gitarre, Generalbass und Komposition
PROGRAMM
Renaissance
Alonso Mudarra (um 1510 in Palencia; † 1580 in Sevilla)
Aus Tres libros de música en cifras para vihuela (Sevilla, 1546)
- Fantasia pa desēboluer las manos [“Fantasie zum Auflockern der Hände”]
Juan Pérez Bocanegra (um 1560 in Spanien; † 1645 in Peru?)
Aus Ritual, formulario, e institución de curas (Lima, 1631)
- Hanacpachap cussicuinin [“Freude des Himmels”, Hymnus an die Jungfrau Maria]
- Variationen von Ryosuke Sakamoto (2025)
Barock
Gaspar Sanz (um 1640 in Aragón; † 1710 in Madrid)
Aus Instrucción de música sobre la guitarra española (Zaragoça, 1697)
- Paradetas, Españoletas und Canarios
Johann Sebastian Bach (1685 in Eisenach; † 1750 in Leipzig)
Aus Präludium, Fuge und Allegro (BWV 998)
- Präludium
Spätklassik
Pedro Ximénez Abrill Tirado (um 1786 in Arequipa, Peru; † 1856 in Sucre)
Aus Colección de 100 minués (Paris, 1844)
- Minués Nr. 1, 39 und 40
20. Jahrhundert
Violeta Parra (1917 in San Carlos; † 1967 in Santiago de Chile)
Aus Composiciones para guitarra
- Anticueca Nr. 4
Daniel Kirwayo (1942 in Lima, Peru; † 2012 ebenda)
- Runa [“Mensch”] (1969)
- Paqcha [“Wasserfall”] (1968)