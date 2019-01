Daniel Gloger, Kaj Duncan David und Troels Primdahl: Up close and personal

Jede Woche in einer anderen Stadt auftretend und nur selten im eigenen Bett schlafend, lebt er einen nomadischen Lebensstil, der absolute Hingabe erfordert...

Als gefragter Countertenor und Performer widmet sich Daniel Gloger voll und ganz seiner Arbeit. Jede Woche in einer anderen Stadt auftretend und nur selten im eigenen Bett schlafend, lebt er einen nomadischen Lebensstil, der absolute Hingabe erfordert. Die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben sind hierbei fließend. Um dies durchzuhalten, optimiert Daniel seine „ICH- Zeit“: Er übt sich in Meditation, versucht die Bedürfnisse seines Körpers zu respektieren, nimmt sich Zeit für Entspannungsübungen und erweitert seinen intellektuellen Horizont durch Literatur, Musik und Kunst. Schließlich lebt er ja in einer Zeit, in der sich persönliches und spirituelles Wohlbefinden Dank einer Vielzahl intelligenter Lösungsangebote sogar bei engem Zeitplan realisieren lassen. Im 3. Stock des Theaterhauses, wo Daniel ein Gästeapartment bezogen hat, bietet der Künstler dem ECLAT-Publikum die Möglichkeit, ihn vor Ort zu besuchen und einen Einblick zu gewinnen in die Besonderheiten seiner täglichen Abläufe und seines ganz eigenen, privaten Lebensstils.

Musik und Konzept: Kaj Duncan DavidRaum und Konzept: Troels PrimdahlPerformance: Daniel Gloger