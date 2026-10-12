Daniel Haas „Einsamsein. Eine Befreiungsgeschichte“

Einsamkeit begleitet den SPIEGEL-Kolumnist, Journalist und Autor Daniel Haas, seit er denken kann.

Nach dem Tod beider Eltern durch Selbstmord und einem Burn-out inmitten der Coronazeit verliert er alles – den Job, die Partnerin, Freunde und eine Perspektive für die Zukunft. Haas erzählt persönlich und poetisch von seiner Suche nach dem Ursprung der Einsamkeit, die sich leitmotivisch durch seine Familiengeschichte zieht, einer besonderen Mutter-Sohn-Beziehung, prägenden Freundschaften, Aussöhnung und Zuversicht.

Kooperation: Volkshochschule Heilbronn

Tickets über die Volkshochschule (Kursnummer A101A136) oder an der Abendkasse