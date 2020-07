Daniel Helfrich ist bekannt für skurriles geistreiches Klavier-Kabarett. Zwischen tiefschwarzem Humor und wohligem Quatsch ist seine Performance eine Mischung aus mitreißender Klaviermusik zu inbrünstig vorgetragenen, herrlich schrägen, mal mehr, mal weniger ernst zu nehmenden Texten. Er will nicht nur wortspielen, sondern auch sprachbeißen. Sich selbst virtuos am Klavier begleitend durchstreift er die vielfältigsten Musikstile und hat immer einen Ohrwurm an der Angel.

Die Veranstaltung findet im Innenhof des Weingutes Fischer, Kleiner Stiftsberg 2, 74076 Heilbronn statt.