Der Stargeiger Daniel Hope spielt zum dritten Mal in Waiblingen auf: Mit diesem Konzert bringen Hope und sein Ensemble irische Kompositionen von der Renaissance bis zum Spätbarock auf die Bühne des Ghibellinensaals: Das Programm „Irish Roots“ verspricht einen Abend mit besonderem Sehnsuchtsfaktor. Denn:

Irische Musik ist eine der Facetten, die den Zauber der grünen Insel ausmacht. Eine melodische Stimme, die sehnsuchtsvolle Töne über die Schönheit Irlands anstimmt, oder der Pub-Klassiker, bei dem die Beine nicht stillstehen können – das ist Irland, wie es leibt und lebt.

Die irische Musik blickt auf eine lange Geschichte zurück. Daniel Hope und sein Ensemble, bestehend aus international renommierten und gefeierten Musikern, mit denen er bereits mit AIR – A Baroque Journey in Waiblingen zu Gast war, begeben sich nun in die reichhaltige Musikwelt Irlands und gehen Mythen und Legenden der Insel und seiner Musik auf den Grund. Im Zentrum stehen sowohl Kompositionen irischer Komponisten von der Renaissance bis zum Spätbarock als auch Werke von Georg Friedrich Händel, der im Jahr 1741/42 zu Aufführungen seines Messiah längere Zeit in Dublin verbracht hat.

Für Daniel Hope ist diese musikalische Reise eng mit seiner Familiengeschichte verbunden: Sein Urgroßvater Daniel McKenna brach vor über 100 Jahren aus Irland in die Welt auf, um sein Glück zu finden. Für Hope, der bis heute neben dem deutschen auch einen irischen Pass hat, wird diese musikalische Entdeckung damit zu einer Reise zu sich selbst.

Besetzung:

Daniel Hope – Violine

Simos Papanas - Violine

Nicola Mosca – Cello/Irische Harfe

Emanuele Forni - Laute

Markellos Chryssikos – Cembalo

Michael Metzler – Percussion

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.