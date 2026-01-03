Daniel Kahn

UMRU / unrest with Jake Shulman-Ment & Christian Dawid

2026 geht Daniel Kahn mit seinem Programm „UMRU / unrest“ und den Musikern Jake Shulman-Ment und Christian Dawid endlich wieder auf Tournee. „Ich stamme aus Detroit, einer Arbeiterstadt. Ich liebe Songschreiber wie Woody Guthrie und Bob Dylan – und eben die jiddischen Arbeiterlieder. Über einen Arbeitslosen in den USA heute kann ich ein Lied singen, das vor 100 Jahren in Minsk geschrieben wurde.”

Rätschenmühle Geislingen Schlachthausstraße 22, 73312 Geislingen an der Steige
