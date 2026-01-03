2026 geht Daniel Kahn mit seinem Programm „UMRU / unrest“ und den Musikern Jake Shulman-Ment und Christian Dawid endlich wieder auf Tournee. „Ich stamme aus Detroit, einer Arbeiterstadt. Ich liebe Songschreiber wie Woody Guthrie und Bob Dylan – und eben die jiddischen Arbeiterlieder. Über einen Arbeitslosen in den USA heute kann ich ein Lied singen, das vor 100 Jahren in Minsk geschrieben wurde.”