Daniel Karlsson Trio - Highlight-Konzert

Der schwedische Pianist gilt als einer der spannendsten europäischen Jazzmusiker.

In vielerlei Hinsicht erinnert er an das legendäre Trio e.s.t., nicht zuletzt durch sein Album "Fusion for Fish", für das seine Band als "Swedish Radio Jazz Group of the Year 2014" ausgezeichnet wurde und die "Golden Disc 2015" des schwedischen Jazz-Magazins OJ sowie den schwedischen Jazz Grammy 2015 gewann. Im November 2020 brachte Karlsson sein sechstes Album "Fuse Number Eleven" bei Playground Music Scandinavia heraus. Dieses wurde 2021 von der Internetplattform All About Jazz zum Jazzalbum der Woche gekürt. Von der Schwedischen Jazz-Föderation "Svensk Jazz" wurde Karlsson im August 2021 mit dem jährlich vergebenen renommierten "jazzkannan"-Preis ausgezeichnet.

Im Oktober 2023 brachte sein Trio beim englischen Label "Howling Jazz!!! / Bark At Your Owner" mit "Sorry Boss" sein achtes Album heraus. Von der internationalen Presse wurde es insbesondere wegen der Karlsson eigenen Tendenz zu Ironie und Humor und seiner erfrischenden im modernen Jazz immer wieder vemissten Attitüde hoch gelobt.

Karlsson ist weltweit auf den großen Festivalbühnen zu Hause und spielte bereits mit Größen wie Michael Wollny, Till Brönner, Nils Landgren, Viktoria Tolstoy, Rigmor Gustafsson, Ernie Watts und Peter Erskine. Er ist Gründungsmitglied der Kultband Oddjob und Mitglied der Magnus Öström Band.

Voll ausgelassener Spielfreude mischt sein Trio Jazz, Soul und Pop; jedoch schwingt immer eine klare nordische Note mit. Das klingt in einem Moment nach klassischer Musik, im anderen nach Jazz, darauf nach elektronischer Musik – und plötzlich nach allem zugleich.