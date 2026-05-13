Daniel Karlsson Trio

Wohl kein zweiter Jazzpianist verknüpft Leidenschaft, Kreativität und Humor so virtuos miteinander wie der Schwede Daniel Karlsson.

Er gilt als einer der spannendsten europäischen Jazzmusiker und erinnert in vielerlei Hinsicht an das legendäre Trios e.s.t., nicht zuletzt durch sein Album „Fusion for Fish“, für das seine Band den schwedischen Jazz Grammy 2015 gewann. 2023 brachte das Trio mit „Sorry Boss“ sein achtes Album heraus. Zusammen mit Christian Spering und Fredrik Rundqvist ist Karlsson weltweit auf den großen Festivalbühnen zu Hause und spielte bereits mit Michael Wollny, Till Brönner, Nils Landgren, Viktoria Tolstoy, Rigmor Gustafsson, Ernie Watts und Peter Erskine. Voll ausgelassener Spielfreude mischt sein Trio Jazz, Soul und Pop, jedoch schwingt immer eine klare nordische Note mit.

Daniel Karlsson (Piano), Christian Spering (Bass) und Fredrik Rundqvist (Schlagzeug, Percussion)