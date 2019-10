Ein Radl-Brettl. Folgen Sie „im Windschatten“ von Daniel Knobelspies und Wolfgang Mader den Spuren der wohl genialsten Erfindung der Menschheit, dem Fahrrad! Alltagsvehikel, Sportgerät, Kultobjekt – das Velociped wird besungen und bedichtet, verherrlicht und verklärt. Der musikalische Bogen reicht vom Rock („I want to ride my bicycle”) übers Chanson („La Bicyclette“) bis zum „Sportpalastwalzer“ (zum Mitpfeifen). Während Mader in die Saiten von Gitarre, Ukulele und Mandoline greift – daneben aber auch unkonventionellen Instrumenten Töne zu entlocken versteht – spricht, singt und erzählt Ex-Rennfahrer Knobelspies von der wundersamen Zweierbeziehung zwischen Mensch und Fahrrad – Rollentausch nicht ausgeschlossen. Dazwischen gibt es – wie bei beim Bierprogramm 2016 - ein Publikums-Quiz. Da heißt es „aufgepasst und mitgemacht“!