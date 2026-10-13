Daniel Martinez Flamenco Dance

Nach dem Erfolg seiner ersten beiden Produktionen, die in den letzten zwei Jahren über 100.000 Zuschauerinnen in Großbritannien, Irland und Deutschland begeistert haben, kehrt Daniel Martinez mit einer neuen Show zurück, die den Flamencotanz in den Mittelpunkt stellt. ART OF ANDALUCIA verlagert den Fokus ganz auf die Kunst des Flamencotanzes und bietet dem Publikum ein immersives Erlebnis, bei dem die Tänzerinnen im Zentrum stehen und die Leidenschaft und Energie Andalusiens auf eindrucksvolle Weise zum Leben erwecken. Und als wäre das nicht genug, wird Daniel zudem neue Stücke aus seinem mit Spannung erwarteten dritten Album präsentieren.

Einer der Stars dieser Produktion ist der international renommierte Tänzer Angel Reyes, ein wichtiges Mitglied der Kompanie von Manuel Liñán und über viele Jahre zweiter Tänzer in der Kompanie von Jesús Carmona. Angels makellose Technik, sein Können und seine feurige Leidenschaft werden das Publikum fesseln und begeistern – und das Erlebnis zu einem kulturellen Höhepunkt machen, den man nicht verpassen darf. Seine kraftvolle Bühnenpräsenz und künstlerische Brillanz verleihen der Show eine elektrisierende Energie.

An seiner Seite steht Gabriela Pouso, die Haupttänzerin der Daniel Martinez Flamenco Company. Gabriela hat eine entscheidende Rolle im Erfolg der Kompanie gespielt und bereits auf einigen der renommiertesten Bühnen Großbritanniens getanzt. Ihre Auftritte vereinen Eleganz, Anmut, Präzision und Intensität; ihre bemerkenswerte Technik und Ausdruckskraft ziehen das Publikum in jeden ihrer Bewegungen hinein.

Getanzt wird zu Originalkompositionen von Daniel Martinez, die eigens für diese Produktion geschaffen wurden. Verstärkt wird die Darbietung durch die beeindruckenden Stimmen von Inma Montero und Danielo Olivera sowie den rhythmischen Puls des Perkussionisten Julian Ticotico. Gemeinsam erschaffen sie einen unvergesslichen Flamenco-Abend, in dem Musik und Tanz perfekt miteinander verschmelzen.

ART OF ANDALUCIA ist eine Feier des Flamencotanzes – eine lebendige Reise ins Herz Andalusiens, in der Tradition und Leidenschaft des Flamenco durch atemberaubende Choreografien und kraftvolle Darbietungen zum Leben erweckt werden.