Daniel Messina "Jazz Edge" Trio presented by IG Jazz

Vor 28 Jahren kam der aus Buenos Aires stammende Schlagzeuger und Komponist nach Deutschland. So, wie sich in Buenos Aires Musik aus aller Welt vereint, ist auch die Musik Daniel Messinas das Ergebnis einer Verschmelzung verschiedenster Stile. Mit seiner dynamischen, hochgradig musikalischen und dabei technisch perfekten Spielweise hat er sich in die Herzen zahlreicher Rhythmiker getrommelt.

Fast elf Jahre lang begleitete der Agentinier die bekannte Jazz-Organistin Barbara Dennerlein. Seit 2003 spielt er im Trio mit dem Bassisten Wolfgang Schmid und dem Gitarristen Thomas Langer. Mit seinem eigenen Trio präsentiert er seit 2001 die legendäre Konzertreihe "Jazz Edge", die von 2007 bis 2011 auch im BIX Jazzclub Zuhause war. Nun heißt es im BIX erneut: Latin Jazz, Power und Emotion – ehrlich und ohne Filter!