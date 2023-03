Freddie kehrt mit 25 zum ersten Mal nach Südkorea zurück, in das Land in dem sie geboren wurde, bevor sie von einem französischen Paar adoptiert wurde und in Frankreich aufgewachsen ist.

In Seoul möchte sie ihre Herkunft erkunden und ihre leiblichen Eltern ausfindig machen. Freddie sucht ihren Platz in einem Heimatland, von dem sie kaum etwas weiß. Die Reise lenkt das Leben der jungen Frau in neue und unerwartete Richtungen und stößt große Fragen rund um Heimat und Identität in ihr an.