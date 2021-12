Daniel Schreiber - Allein

Was für ein Buch! Es rührt an unsere geheimsten Ängste. Dabei tröstet es uns, klug und zärtlich zugleich – wie ein Freund, der unsere Not erkennt. Gabriele von Arnim

Zu keiner Zeit haben so viele Menschen allein gelebt, und nie war elementarer zu spüren, wie erbarmungslos ein selbstbestimmtes Leben auch in Einsamkeit umschlagen kann. Aber warum ist in einer Gesellschaft von Individualisten das Alleinleben immer wieder auch schambehaftet? Im Rückgriff auf eigene Erfahrungen, philosophische und soziologische Ideen ergründet Daniel Schreiber das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Rückzug und Freiheit und dem nach Nähe, Liebe und Gemeinschaft. Dabei fragt er auch nach der Rolle von Freundschaften in diesem Lebensmodell, die Antwort auf den Sinnverlust in einer krisenhaften Welt geben können. Daniel Schreiber, 1977 geboren, ist Autor der Susan Sontag Biografie „Geist und Glamour“ (2007) sowie der hochgelobten und vielgelesenen Essays „Nüchtern“ (2014) und „Zuhause“ (2017). Er lebt in Berlin.