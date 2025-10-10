Daniel Sloss

Daniel ist einer der weltweit größten Namen im Live-Stand-up und einer der Comedians mit den höchsten Ticketverkäufen. Er hat 14 Soloshows kreiert und ist mit ihnen auf Tournee gegangen, hat dabei mehrere Kassenrekorde gebrochen, neun Spielzeiten der New Yorker Off-Broadway-Theater ausverkauft und ist zehnmal im US-Fernsehen in der Serie „Conan“ aufgetreten. Seine großen Live-Tourneen umfassen bisher 55 Länder, und zu seinen Comedy-Specials gehören „Jigsaw“ und „DARK“ auf Netflix, „X“ auf HBO sowie „SOCIO“, „HUBRIS“ und „CAN'T“ – exklusiv als Stream auf DanielSloss.com.

Mit Special Guest KAI HUMPHRIES*

„Schmutzig, süß und clever“ (New York Times)

* Änderungen vorbehalten.

