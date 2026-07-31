DANIEL SLOSS ist einer der weltweit größten Namen im Live-Stand-Up. Am 22. September bringt der zu den meistverkauften Comedians der Welt zählende schottische Entertainer das Stuttgarter Theaterhaus zum Lachen.

DANIEL SLOSS hat 14 Solo-Shows kreiert und auf Tournee gebracht, dabei mehrere Kassenrekorde gebrochen, neun Off-Broadway-Theaterspielzeiten in New York ausverkauft und ist zehn Mal in der US-Fernsehsendung „Conan“ auftreten. Seine groß angelegten Live-Tourneen führten ihn in 55 Länder und zu seinen Comedy-Specials gehören „Jigsaw“ und „Dark“ auf Netflix, „X“ auf HBO sowie „Socio“, „Hubris“ und „Can't“ exklusiv auf DanielSloss.com.

In englischer Sprache!

Bitte beachten Sie, dass die Vorstellung pünktlich beginnt und verspäteter Einlass nicht garantiert werden kann. Der Eintritt setzt voraus, dass die Ticketinhaber:innen sich damit einverstanden erklären, die Show nicht zu fotografieren, zu filmen, aufzunehmen oder zu streamen. Enthält starke Sprache. Ab 16 Jahren.

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