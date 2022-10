Daniel Speck "Terra Mediterranea"

Die drei Ufer des Mittelmeers: Bestsellerautor Daniel Speck lädt mit diesem Coffee-Table-Buch ein in die Welt, von der er in seinen Romanen "Bella Germania", "Piccola Sicilia" und "Jaffa Road" erzählt.

Als vielsprachiger Geschichtenerzähler stellt er uns seine Gastgeber vor: Von Sizilien über Tunis bis ins Heilige Land präsentieren die Starköche Martina Caruso, Jacob Lellouche und Fadi Kattan ihre kulinarischen Traditionen, kunstvoll fotografiert von Giò Martorana. Jedes Gericht erzählt eine Geschichte. Jede Geschichte erzählt eine Reise. Von Familien, Händlern und von den Geheimnissen der Großeltern. Reich bebildert, mit attraktiven Rezepten und Zitaten aus Daniel Specks Romanen, ist dies ein Buch für Genießer.

Daniel Speck, 1969 in München geboren, baut mit seinen Geschichten Brücken zwischen den Kulturen. Durch seine Reisen und seine Recherchen trifft er Menschen, deren Schicksale ihn zu seinen Romanen inspirieren. Der Autor studierte Filmgeschichte in München und in Rom, wo er mehrere Jahre lebte. Er verfasste Drehbücher, für die er mit dem Grimme-Preis und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Sein Roman "Bella Germania" wurde als Dreiteiler prominent verfilmt. Mit dem Bestseller "Piccola Sicilia" führt Daniel Speck uns auf eine Reise ins Herz des Mittelmeers. Dieses vielstimmige Panorama der Kulturen erweitert er in seinem Familienroman "Jaffa Road".