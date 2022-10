Daniel Stelter & Tommy Baldu feat. David Orlowsky

Gipfeltreffen: Für sein aktuelles Album „Begegnung“ hat Daniel Stelter zusammen mit seinem langjährigen Weggefährten Tommy Baldu und erstmals mit dem mehrfachen ECHO-Klassik-preisträger David Orlowsky einen Song eingespielt und in der Kombination von Klarinette, Gitarre und Schlagzeug eine große neue Sound-Spielwiese entdeckt. Die drei hatten Lust auf mehr, sodass Orlowsky nun auch live für einige Stücke auf die Bühne kommt und das bewährte Duo zum Trio erweitert. Was Stelter und Orlowsky verbindet, ist der Detailreichtum, mit dem sie Melodien gestalten. Baldu setzt mit seinem speziellen Schlagzeugsound dafür den Rahmen. Welches Bild in diesem Rahmen entsteht, entscheidet sich spontan auf der Bühne. Langweilig wird es jedenfalls nicht.