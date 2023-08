In seiner Abendshow wird das Publikum Zeuge kurzweiliger Hypnose, die es von der ersten Sekunde an in ihren Bann ziehen wird.

Tauchen Sie ein in eine magische Welt des Staunens und der Verwunderung, wenn der Zauberkünstler und Showhypnotiseur Daniel Zürn die Bühne betritt, um dem anwesenden Publikum eine zeitgemäße und respektvolle Show der schier kaum beschreibbaren Art zu präsentieren.

Einlass um 20 Uhr.